Kaçak Rahaman tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen asayiş operasyonları neticesinde ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen zanlı Mohammed Rahaman tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru, huzurda bulunan zanlının gerçekleştirilen kontroller neticesinde ülkede kaçak olarak bulunduğunun tespit edildiğini aleyhine soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis zanlının ülkeden ihraç edileceğini, başlatılan işlemlerin devam ettiğini kaydeden polis, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.