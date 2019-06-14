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Kaçak öğrenci tutuklandı

Kaçak öğrenci tutuklandı

14 Haziran 2019 Cuma 19:30
Kaçak öğrenci tutuklandı

Kaçak öğrenci tutuklandı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkeye öğrenci olarak giriş yapıp bir süre sonra kaçak duruma düşen Nijeryalı Okhai  Iyamah tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı dün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının bir üniversiteye öğrenci kaydı yaptırarak ülkeye geldiğini ancak kaydının 20 Eylül 2018 tarihinde bittiğini söyledi. Polis, zanlının dün tespit edilip tutuklandığını, söz konusu tarihten beridir ülkede kaçak kaldığını, zanlı ile ilgili ihraç işlemleri başlatıldığını belirterek, işlemlerin tamamlanması için üç gün süreye ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlı hakkında 3 gün tutukluluk kararı verdi.

Anahtar Kelimeler:
Okhai IyamahKacak
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