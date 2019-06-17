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Kaçak öğrenci ihraç edilecek
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Kaçak öğrenci ihraç edilecek

Kaçak öğrenci ihraç edilecek

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:08
Kaçak öğrenci ihraç edilecek

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkeye öğrenci olarak giriş yapıp bir süre sonra kaçak duruma düşen Nijeryalı Okhai  Iyamah bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı bugün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının bir üniversiteye öğrenci kaydı yaptırarak ülkeye geldiğini ancak kaydının 20 Eylül 2018 tarihinde bittiğini söyledi. Polis, zanlının 13 Haziran’da tespit edilip tutuklandığını, 2018 yılından beridir ülkede kaçak kaldığını ifade etti. Polis, zanlı ile ilgili ihraç işlemleri başlatıldığını belirterek, işlemlerin tamamlanması için 4 gün ek  süreye ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı hakkında 4 gün tutukluluk kararı verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kacaköğrenci
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