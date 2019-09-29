Kaçak mülteci olayında iki kişi daha tutuklandı

27.9.19 tarihinde Gazimağusa limanına gelen Viya isimli gemiden çıkan bir tırın dorsesi içerisine gizlenerek muhaceret işlemlerini yaptırmadan kanunsuz olarak KKTC 'ye giriş yapan ve aynı gün Gazimağusa sakini Şeyo Özdemir’e ait ikametgahın arka avlusunda bulunan ambar odasında tespit edilen Suriye uyruklu 10 erkek mülteci tutuklanmıştı.

Mültecilerin muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’ye çıkışlarına yardımcı olan İbrahim Özdemir de aynı gün tutuklanmış ve 28.9.19 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında 3 er gün tutukluluk emri alınmıştı.

Yardımcı oldukları nedeniyle 2 kişi daha tutuklandı.

Sürdürülen tahkikatta Suriyeli mültecilerin yasal olmayan yollardan KKTC'ye girişlerine yardımcı oldukları gerekçesiyle Gazimağusa sakinleri Mahmut Özdemir ve Murat Yalçınkaya 28.9.19 tarihinde polis tarafından tespit ederek tutuklandı.

Tutuklanan iki zanlı bugün 29.9.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mesele ile ilgili mahkemede yemin tahtında şahadet veren polis mensubu Raif Safa mültecilerin kanunsuz olarak KKTC' ye çıkışlarına yardımcı oldukları nedeniyle 28.9.19 tarihinde zanlıların tutuklandığını aktardı. Her iki zanlının polise gönüllü ifade verdiğini ve suçlamaları kabul etmediklerine değinen Safa, kamera kayıtları, telefon dökümleri ve ifadelerin teyit ile tekzibinin yapılacak olması nedeniyle zanlılar aleyhine 2 gün ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)