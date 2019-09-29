banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105152
ALTIN
272.945
DOLAR
5.6648
STERLİN
6.9666
EURO
6.1976
Ülkeden ihraç edilecekler
ÜLKEDEN İHRAÇ EDİLECEKLER
"Gerekirse silahı kullanacaktım"
"GEREKİRSE SİLAHI KULLANACAKTIM"
İnsan kaçakçılığı yapmaktan aranan 2 kişi tutuklandı!
ARANAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Ani ölüm: 46 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM

Kaçak mülteci olayında iki kişi daha tutuklandı

Kaçak mülteci olayında iki kişi daha tutuklandı

29 Eylül 2019 Pazar 21:40
Kaçak mülteci olayında iki kişi daha tutuklandı

27.9.19 tarihinde Gazimağusa limanına gelen Viya isimli gemiden çıkan bir tırın dorsesi içerisine gizlenerek muhaceret işlemlerini yaptırmadan kanunsuz olarak KKTC 'ye giriş yapan ve aynı gün Gazimağusa sakini Şeyo Özdemir’e ait ikametgahın arka avlusunda bulunan ambar odasında tespit edilen Suriye uyruklu 10 erkek mülteci tutuklanmıştı.

Mültecilerin muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’ye çıkışlarına yardımcı olan İbrahim Özdemir de aynı gün tutuklanmış ve 28.9.19 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında 3 er gün tutukluluk emri alınmıştı.

Yardımcı oldukları nedeniyle 2 kişi daha tutuklandı.

banner317
Sürdürülen tahkikatta Suriyeli mültecilerin yasal olmayan yollardan KKTC'ye girişlerine yardımcı oldukları gerekçesiyle Gazimağusa  sakinleri  Mahmut Özdemir  ve Murat Yalçınkaya 28.9.19 tarihinde polis tarafından tespit ederek tutuklandı.

Tutuklanan iki zanlı bugün 29.9.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mesele ile ilgili mahkemede yemin tahtında şahadet veren polis mensubu Raif Safa mültecilerin kanunsuz olarak KKTC' ye çıkışlarına yardımcı oldukları nedeniyle 28.9.19 tarihinde zanlıların tutuklandığını aktardı. Her iki zanlının polise gönüllü ifade verdiğini ve suçlamaları kabul etmediklerine değinen Safa, kamera kayıtları,  telefon dökümleri ve ifadelerin teyit ile tekzibinin yapılacak olması nedeniyle zanlılar aleyhine 2 gün ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
KacakMülteci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük ikramiye KKTC’ye vurdu
Büyük ikramiye KKTC’ye vurdu
Ülkeden ihraç edilecekler
Ülkeden ihraç edilecekler
"Gerekirse silahı kullanacaktım"
"Gerekirse silahı kullanacaktım"
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar
İskele'de asayiş ve trafik denetimi
İskele'de asayiş ve trafik denetimi
İnsan kaçakçılığı yapmaktan aranan 2 kişi tutuklandı!
İnsan kaçakçılığı yapmaktan aranan 2 kişi tutuklandı!
Ani ölüm: 46 yaşında hayatını kaybetti
Ani ölüm: 46 yaşında hayatını kaybetti
Evinde ölü olarak bulundu
Evinde ölü olarak bulundu
Tır dorsesi içerisinde KKTC’ye giriş yapan suriyeli 10 mülteci bir ikametgâhta yakalandı
Tır dorsesi içerisinde KKTC’ye giriş yapan suriyeli 10 mülteci bir ikametgâhta yakalandı
Gemi çalışanın kafasına elektrikli soba fırlattı
Gemi çalışanın kafasına elektrikli soba fırlattı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim