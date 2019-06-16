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Kaçak Khan 3 gün tutuklu

Kaçak Khan 3 gün tutuklu

16 Haziran 2019 Pazar 12:22
Kaçak Khan 3 gün tutuklu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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KKTC’de kaçak olarak kalan Pakistan uyruklu zanlı Salman Khan, tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, olguları aktardı. Polis, 15 Haziran’da zanlının pasaportu kontrol edildiğinde 18 Eylül 2016 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 16.06.2019 12:45
Anahtar Kelimeler:
Salman KhanKacak
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