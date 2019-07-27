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Kaçak İri mahkemeye çıkarıldı

Kaçak İri mahkemeye çıkarıldı

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:56
Kaçak İri mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Polis ekiplerinin Lefkoşa bölgesinde gerçekleştirdiği kontrollerde ülkede 144 gündür kaçak olarak bulunduğu tespit edilen zanlı İbrahim İri tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Güral Kırcalılar olayla ilgili bulguları aktardı. Kırcalılar 26 – 27 Temmuz 2019 Tarihleri arasında Lefkoşa bölgesinde yapılan genel kontrollerde zanlı İbrahim İri'nin 144 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve zanlının neden ve ne maksatla KKTC'de bulunduğunun araştırılması gerektiğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KacakLefkoşaİbrahim İri
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