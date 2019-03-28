banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92822
ALTIN
233.646
DOLAR
5.5885
STERLİN
7.3317
EURO
6.2720
Erhürman, Oktay ile görüştü
ERHÜRMAN, OKTAY İLE GÖRÜŞTÜ
Kaçak insan ve peruk operasyonu
KAÇAK İNSAN VE PERUK OPERASYONU
Erhürman Ankara'ya gidiyor
ERHÜRMAN ANKARA'YA GİDİYOR
Kazayı izleyeyim derken kazaya sebep oldu
KAZAYI İZLEYEYİM DERKEN KAZAYA SEBEP...
banner307

Kaçak insan ve peruk operasyonu

Kaçak insan ve peruk operasyonu

28 Mart 2019 Perşembe 13:56
Kaçak insan ve peruk operasyonu

Kaçak insan ve peruk operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Kermiya Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a aracı ile geçmeye çalışan Güney Kıbrıs’ta sakin zanlı Mpessa Desire’nin aracına da yapılan aramada konu aracın bagaj kısmında gizlenmiş olarak Güneye geçmeye çalışan zanlı Beatrice Embwo Ikini tespit edilmesi üzerine her iki zanlıda tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Aracın bagajında gizlenen zanlı Beatrice Embwo Ikini’nin tasarrufunda 302 adet peruk bulunarak, emare alındı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Kazım Sevinç, zanlı Mpessa Desire’nin 27 Mart tarihinde saat 21.30 sıralarında Lefkoşa Kermiya Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a geçiş yapmak istediği esnada hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine aracında yapılan aramada konu aracının bagaj kısmında gizlenmiş olarak, askeri yasak bölgeyi ihlal etmek üzereyken Beatrice Embwo Ikini’nin tespit edilmesi üzerine suçüstü tutuklandıklarını söyledi. Sevinç, zanlı Ikini’nin tasarrufunda 302 adet naylondan mamul peruk bulunduğunu belirterek, zanlının konu perukları güneyde satmak niyeti olduğunu beyan ettiğini mahkemeye aktardı. Sevinç, zanlı Mpessa Desire’in GKRY' de ikamet ettiğini, zanlı Beatrice Embwo IKINI’nin ise KKTC’de öğrenci statüsünde olduğunu belirtti. Tahkikatın tamamlandığını söyleyen Sevinç, zanlıların mahkemenin uygun göreceği temiata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KacakMpessa DesireBeatrice Embwo Ikini
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzinsiz ikamete 10 gün hapis cezası
İzinsiz ikamete 10 gün hapis cezası
Cezaevine gönderildiler
Cezaevine gönderildiler
Kavga zanlıları 2 gün tutuklu kalacak
Kavga zanlıları 2 gün tutuklu kalacak
İki doktor hakkında soruşturma açıldı
İki doktor hakkında soruşturma açıldı
Calıştığı restoranı soydu
Calıştığı restoranı soydu
5 yıl hapis yatacak
5 yıl hapis yatacak
Esentepe Polis Karakolu telefon hattında arıza...
Esentepe Polis Karakolu telefon hattında arıza...
Uslanmayan koca hapse girmeye doymuyor
Uslanmayan koca hapse girmeye doymuyor
Çakmakçı uyuşturucu ile geldi
Çakmakçı uyuşturucu ile geldi
Masood Akıncılar’dan Güney’e geçmiş
Masood Akıncılar’dan Güney’e geçmiş

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim