Kaçak insan ve peruk operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Kermiya Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a aracı ile geçmeye çalışan Güney Kıbrıs’ta sakin zanlı Mpessa Desire’nin aracına da yapılan aramada konu aracın bagaj kısmında gizlenmiş olarak Güneye geçmeye çalışan zanlı Beatrice Embwo Ikini tespit edilmesi üzerine her iki zanlıda tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Aracın bagajında gizlenen zanlı Beatrice Embwo Ikini’nin tasarrufunda 302 adet peruk bulunarak, emare alındı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Kazım Sevinç, zanlı Mpessa Desire’nin 27 Mart tarihinde saat 21.30 sıralarında Lefkoşa Kermiya Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a geçiş yapmak istediği esnada hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine aracında yapılan aramada konu aracının bagaj kısmında gizlenmiş olarak, askeri yasak bölgeyi ihlal etmek üzereyken Beatrice Embwo Ikini’nin tespit edilmesi üzerine suçüstü tutuklandıklarını söyledi. Sevinç, zanlı Ikini’nin tasarrufunda 302 adet naylondan mamul peruk bulunduğunu belirterek, zanlının konu perukları güneyde satmak niyeti olduğunu beyan ettiğini mahkemeye aktardı. Sevinç, zanlı Mpessa Desire’in GKRY' de ikamet ettiğini, zanlı Beatrice Embwo IKINI’nin ise KKTC’de öğrenci statüsünde olduğunu belirtti. Tahkikatın tamamlandığını söyleyen Sevinç, zanlıların mahkemenin uygun göreceği temiata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.