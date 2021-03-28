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Kaçak et zanlısı mahkemeye çıkartıldı

Demirhan'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından yapılan operasyonda sağlıksız koşullarda Güney Kıbrıs'tan getirilen yüklü miktarda muhtelif hayvan eti tespit edildi. Zanlı Murat Seyitoğlu tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

28 Mart 2021 Pazar 13:48
Kaçak et zanlısı mahkemeye çıkartıldı
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Can olayla ilgili bulguları aktardı. Can huzurda bulunan zanlının 27 Mart 2021 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Demirhan'da zanlı Murat Seyitoğlu'nun kullanımındaki araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş, 376.25 kilo kemiksiz sığır eti, 58.80 kilo büyükbaş hayvan iç yağı, 54.85 kilo terp, 63.20 kilo dana kıyması, 32.15 kilo muhtelif domuz eti ve 50 kilo süt tozu tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında zanlının gönüllü ifade verdiğini söz konusu etleri Güney Kıbrıs'tan şuan aranmakta olan bir şahsın getirdiği beyanında bulunduğunu söyledi. Polis zanlının ifadesinin teyit tekzip edileceğini ayrıca söz konusu etlerin değer tespiti ve gümrük hesaplaması yapılacağını belirterek aranan bir kişi olduğunu da dikkate alarak soruşturma maksatlı 3 poliste tutuklu kalmasını talep etti. 
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 

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Son Güncelleme: 28.03.2021 14:04
Anahtar Kelimeler:
PolisKaçak EtYasağı Ihlal
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