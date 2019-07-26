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Kaçak Caffaroğlu mahkemeye çıkarıldı

Kaçak Caffaroğlu mahkemeye çıkarıldı

26 Temmuz 2019 Cuma 18:07
Kaçak Caffaroğlu mahkemeye çıkarıldı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de asayiş kontrollerinde tespit edilerek tutuklanan Nizammetin Caffaroğlu bugün ek süre talebiyle yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlının 22 Temmuz tarihinde Girne’de yapılan asayiş kontrollerinde tespit edilerek yakalandığını söyledi. Polis, zanlının 1 Haziran 2019 tarihinden beridir ülkede ikamet izinsiz kaldığını söyledi. Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, işlemlerin tamamlanmadığını belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Polisin ardından söz alan zanlı ise hücrelerin çok sıkıcı olduğunu, orada kalmak istemediğini söyledi.

Mahkeme, zanlı hakkında 7 gün ek tutukluluk kararı verdi.

Anahtar Kelimeler:
KacakKktcGirne
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