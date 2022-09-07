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Kaçak botoksçulardan biri cezaevine gönderildi ikisi kefaletle serbest

Girne’de faaliyet gösteren Ago Güzellik Merkezinde izinsiz botoks ve dolgu işlemleri yapan Ceylan Erdoğan, Hivay Gülişan Öztürk ve Şebnem Ağırgün tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

07 Eylül 2022 Çarşamba 16:19
Kaçak botoksçulardan biri cezaevine gönderildi ikisi kefaletle serbest

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de faaliyet gösteren Ago Güzellik Merkezinde izinsiz botoks ve dolgu işlemleri yapan Ceylan Erdoğan, Hivay Gülişan Öztürk ve Şebnem Ağırgün tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. İzinsiz dolgu yapılan ayrıca kaçak olduğu ortaya çıkan Ago Güzellik Merkezinin işletmecisi Barış Oral ile yine iş yerini botoks işlemleri yaptıran Ayşe Horon teminatla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 27 Ağustos 2022 tarihinde Girne’de Şht. Orhan Durusoy Sokak adresinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Barış Oral'ın yaptığı Ago Güzellik Merkezi içerisinde zanlılar Ceylan Erdoğan, Hivay Gülişan Öztürk ve Şebnem Ağırgün'ün yetkili makamlardan izinsiz olarak botoks ve dudak dolgusu işlemleri gerçekleştirerek, Tabipler Birliği Yasasına aykırı harekette bulunduklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlılar Barış Oral, Ceylan Erdoğan ve Hivay Gülişan Öztürk’ün suçüstü, Şebnem Ağırgün’ün daha sonra tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlıların tasarruflarında gümrüğe beyan edilmeden KKTC'ye getirmiş oldukları muhtelif marka ve miktarda botoks ve dolgu malzemeleri, enjektör ve iğne uçları ele geçirdiklerini açıkladı. Polis memuru, ayrıca 48 bin 210 TL, bin 800 Euro, 450 sterlin ve 500 dolar nakit para da bulduklarını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Ceylan Erdoğan ve Hivay Gülişan Öztürk’ün 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yine Girne’de faaliyet gösteren başka bir güzellik merkezinde de yetkili makamdan izinsiz botoks işlemi yaptıklarına dair tespit yapıldığını ifade etti. Polis, söz konusu güzellik merkezinin işletmecisi Ayşegül Horan’ın da gözaltına alındığını ifade etti.

Polis, zanlıların ifade verip yaklaşık 50 kişiye işlem yaptıkları beyanında bulunduğunu söyledi.

Ceylan Erdoğan, Hivay Gülişan Öztürk ve Şebnem Ağırgün'ün ülkeye 26 Ağustos tarihinde giriş yaptıklarının da tespit edildiğini belirtti.

Polis, Ceylan Erdoğan, Hivay Gülişan Öztürk ve Şebnem Ağırgün ile işletmeciler Barış Oral, Ayşegül Horan’ın teminata bağlanmasını talep etti. Ceylan Erdoğan, Hivay Gülişan Öztürk ve Şebnem Ağırgün’nün tutuklu yargılanmasını, diğer zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Savcılık, ülkeye turist vizesiyle giriş yapan 3 zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini, diğer iki zanlının da teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Horan’ın avukatı Seren Palabıyık ile Oral’ın avukatı Yağmur Girgin teminat şartlarına itiraz etmedi. 

Mahkeme Ceylan Erdoğan, Hivay Gülişan Öztürk ve Şebnem Ağırgün’ün 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine,  diğer iki zanlının da 10’ar bin TL nakit, 2’şer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalmasına emir verdi.

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