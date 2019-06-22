banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94022
ALTIN
261.670
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.4108
EURO
6.5930
Kaçak Asghar mahkemeye çıkarıldı
KAÇAK ASGHAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Yine kaçak et!
YİNE KAÇAK ET!
Sahtekarlıkla 260.000 TL temin etti
SAHTEKARLIKLA 260.000 TL TEMİN ETTİ
Ölümle neticelenen trafik kazasında (Gelişme)
ÖLÜMLE NETİCELENEN TRAFİK KAZASIDA (GELİŞME)
banner307

Kaçak Asghar mahkemeye çıkarıldı

Kaçak Asghar mahkemeye çıkarıldı

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:41
Kaçak Asghar mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner317
Lefkoşa’da gerçekleştirilen huzur operasyonunda izinsiz ikamet ettiği tespit edilen zanlı Sohna Asghar tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, 21.06.2019 tarihinde Lefkoşa’da yapılan kontrollerde zanlı Sohna Asghar'ın 27 Kasım 2018 tarihinden beri, KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini belirtti. Sakallı, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyledi. Sakallı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 22.06.2019 12:58
Anahtar Kelimeler:
Izinsiz IkametSohna AsgharKacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yine kaçak et!
Yine kaçak et!
Sahtekarlıkla 260.000 TL temin etti
Sahtekarlıkla 260.000 TL temin etti
KKTC’de izinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
KKTC’de izinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
Polis memuru Ziya Düşünmez ve arkadaşları mahkemeye çıkarıldı
Polis memuru Ziya Düşünmez ve arkadaşları mahkemeye çıkarıldı
Suçlarını kabul ettiler
Suçlarını kabul ettiler
26 bin dolar kayıp
26 bin dolar kayıp
Eski kız arkadaşının kafatasını çatlattı
Eski kız arkadaşının kafatasını çatlattı
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
Cezaevine gönderildi: 20 gün hapis yatacak
Cezaevine gönderildi: 20 gün hapis yatacak
Tacizciler cezaevine gönderildi
Tacizciler cezaevine gönderildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim