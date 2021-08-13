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Kablo hırsızlığından tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık ve hırsızlık mal kabulü suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ahmet Gül Yerli ve Bayram Durmuşoğlu bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Ağustos 2021 Cuma 15:35
Kablo hırsızlığından tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık ve hırsızlık mal kabulü suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ahmet Gül Yerli ve Bayram Durmuşoğlu bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aykut Özkan olguları aktardı. Polis, Ahmet Gül Yerli’nin hırsızlık suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 11.08.2021 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Küçük Kaymaklı da İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde ki boş bir arazi içerisinde devriye ve kontrolde bulunan Lefkoşa Adli Şube Amirliği'nde görevli polis ekibi tarafından tespit edilen Ahmet Gül Yerli' nin tasarrufunda çalıştığı işyerine ait ve sirkat ettiği 33 metre uzunluğunda 6 bin 670 TL değerindeki yeraltı kablosuyla yakalandığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ve etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Parlak olguları aktardı. Polis, zanlı Bayram Durmuşoğlu’nun Hırsızlık Mal Kabulü suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı Bayram Durmuşoğlu’nun Ahmet Gül Yerli' nin tasarrufunda çalıştığı işyerine ait ve sirkat ettiği 33 metre uzunluğunda 6 bin 670 TL değerindeki yeraltı kablosunu satın almak isterken suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda 1 adet 4X95'lik 2 metre uzunluğunda siyah renk yer altı kablosu, muhtelif ebatlarda yaklaşık 110 kg ağırlığında saf bakır tel bulunmuş olup, yine ayrıca siyah renk yer altı kablosunu kesmede kullanılan 1 adet izmirillo makinesi, 1 adet kablo kesiminde kullanılan makas bulunup emare olarak alındığını anlattı. Polis, adı edilenlerin suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Polis, kabloların çalıntı olup olmadığının araştırıldığını söyleyerek, zanlının 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlı Bayram Durmuşoğlu’nun 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Hacımulla, zanlı Ahmet Gül Yerli'nin ise davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, KKTC’de muteber bir kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Gül YerliBayram Durmuşoğlu
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