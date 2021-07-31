Kablo hırsızları 3 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır, olguları aktardı. Polis, 26 – 29 Temmuz 2021 tarihleri arasında saat 19:00 raddelerinde Haspolat’ta Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi kampüs içerisinde Girne’de sakin zanlılar Sertaç Kirişci ve Salih Akdeniz’in tadilat halindeki bina içerisinden 50 metre uzunluğundaki zırhlı yer altı kablolarını farklı tarihlerde izmirillo ile keserek JM 819 ve ZHP 262 plakalı salon araca yükleyip sirkat edip, kaploların 21.15 metre uzunluğundaki kısmını Minareliköy kirli sanayi bölgesinde bulunan bir hurdacıya 3000 TL karşılığı satarak sahte davranışla para temini suçunu işlediklerini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak 21.15 cm uzunluğundaki kablonun emare olarak alınmış olup adı edilenlerin mahkeme emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.