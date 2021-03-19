Joel Rılwan Kasumu 3 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı.

Sevinç, 18 Mart 2021 tarihinde Gönyeli’deki bir ikametgâhta resmi belge düzenlendiği ve tedavüle sürüldüğü yönünde bilgi alındığını belirterek, aynı gün mali şube tarafından operasyonda saat 11.50 raddelerinde zanlı Joel Rılwan Kasumu’nun ve kız arkadaşının bu ikametgâhta kaldığının belirlendiğini kaydetti.

Söz konusu ikametgâhta mahkeme emriyle arama yapıldığını dile getiren Sevinç, yapılan aramada ikametgâhın tuvalet kısmında 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ve zanlının suçüstü gereği tutuklandığını vurguladı.

Sevinç, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu maddeyi şubat ayı içerisinde aranmakta olan bir şahıstan 2 gram şeklinde aldığını ve bir kısmını tükettiğini itiraf ettiğini bildirerek, zanlının ifadesinin teyit ve tekzip çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında alınması gereken başka ifadelerin de söz konusu olduğuna dikkat çeken Sevinç, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme ihtimalinin bulunması nedeniyle 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının aleyhine 3 gün tutukluluk emri verdi.