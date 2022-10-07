banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Uyuşturucudan 2 tutuklu
Uyuşturucudan 2 tutuklu
Extacy hapla yakalandı
Extacy hapla yakalandı
İki trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı
İki trafik kazası: 2'si ağır...
Bakanlar Kurulu saat 16.00'da toplanacak
Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor
İhaleye çıkıldıysa şartname nerede!
İhaleye çıkıldıysa şartname nerede!
banner404

jalloh tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen ikamet izinsiz, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz Darp ve Rahatsızlık suçlarından tutuklanan zanlı Manso Yayah Jalloh mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Ekim 2022 Cuma 14:21
jalloh tutuklu yargılanacak

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen ikamet izinsiz, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz Darp ve Rahatsızlık suçlarından tutuklanan zanlı Manso Yayah Jalloh mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Manso Yayah Jalloh’un KKTC'de ikamet izinsiz, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz Darp ve Rahatsızlık suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis,  07.10.2022 tarihinde saat 01: 00 raddelerinde Lefkoşa'da bulunan bir öğrenci içerisinde Lefkoşa'da sakin Manso Yayah Jalloh’ın (E-27) aynı adresteki numara 8'de ikamet eden Arshia Amirzadel Asl’ın (E-21) elleri ve ayakları ile vücudunun muhtelif yerlerine vurup darp ettikten sonra açık olan giriş kapısından içeriye girip mülke tecavüz ederek kasten ve kanunsuz olarak elleri ve ayakları ile dört adet camı kırıp 2000 tl hasara uğrattığını anlattı. Polis, zanlının saat 01:10 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Ömer Debreli Sokak üzerinde bulunan Suna Ünveren Öğrenci Yurdu önünde mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırdığı bir esnada elleri ve ayakları ile birlikte kasten ve kanunsuz olarak Lefkoşa'da sakin Onur Tuna’ya ait park halinde bulunan KR 838 plakalı aracının sağ ön farını vurup kırmak suretiyle 2.500 TL hasara uğrattığını belirtti. Polis, zanlını 19.09.2021 tarihinden itibaren KKTC' de 323 gün ikamet izinsiz bulunduğu tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını belirtip, tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,  zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi

banner360
Anahtar Kelimeler:
MÜLKE TECAVÜZ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Uyuşturucudan 2 tutuklu
Uyuşturucudan 2 tutuklu
Yaralamaya 5 yıl hapis cezası
Yaralamaya 5 yıl hapis cezası
Ülkede 1 yıldır kaçak kalıyor
Ülkede 1 yıldır kaçak kalıyor
Kayıp şahıs bulundu
Kayıp şahıs bulundu
Cinayet'e 32 yıl hapis cezası
Cinayet'e 32 yıl hapis cezası
Facebook'ta Tatar'a sövdü tutuklandı
Facebook'ta Tatar'a sövdü tutuklandı
Odey 18 ay hapis yatacak
Odey 18 ay hapis yatacak
POLİS DAVASI SON AŞAMADA
POLİS DAVASI SON AŞAMADA
Falyalı cinayetinin görgü tanığı mahkemede olay anını anlattı
Falyalı cinayetinin görgü tanığı mahkemede olay anını anlattı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim