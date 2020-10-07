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İzinsiz yakılan ateş yangına sebep oldu

Kuru otlar ile 4 adet rulo balya tamamen yandı..

07 Ekim 2020 Çarşamba 11:20
İzinsiz yakılan ateş yangına sebep oldu
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06.10.2020 tarihinde saat 15:30 sıralarında, Alayköy’de C.O.(E-67)’nun Alayköy’de kendisine ait arazi içerisindeki kuru otları temizlemek maksadıyla gerekli emniyet tedbirlerini almadan ihmalkarlık göstererek izinsiz ateş yaktığı tespit edilmiştir.

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Yakılan ateşin rüzgarın etkisi ile yaklaşık 10 dönümlük arazi içerisine yayılması sonucu arazi içerisindeki kuru otlar ile 4 adet rulo balya tamamen yanarak zarar görmüştür.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
İzinsiz Ateş YakmaAlayköyde Yangın
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