İzinsiz yakılan ateş yangına sebep oldu

06.10.2020 tarihinde saat 15:30 sıralarında, Alayköy’de C.O.(E-67)’nun Alayköy’de kendisine ait arazi içerisindeki kuru otları temizlemek maksadıyla gerekli emniyet tedbirlerini almadan ihmalkarlık göstererek izinsiz ateş yaktığı tespit edilmiştir.Yakılan ateşin rüzgarın etkisi ile yaklaşık 10 dönümlük arazi içerisine yayılması sonucu arazi içerisindeki kuru otlar ile 4 adet rulo balya tamamen yanarak zarar görmüştür.
Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.