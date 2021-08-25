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İzinsiz kazı yapan zanlılar tutuksuz yargılanacak

Kırıkkale Taşocakları mevkiinde izinsiz tarihi eser kazısı yapan zanlılar Kasım Güçeri ve Muzaffer Değirmenci tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:29
İzinsiz kazı yapan zanlılar tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serdar Taş, olguları aktardı.

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Polis, zanlılar Kasım Güçeri ve Muzaffer Değirmenci’nin 24.08.2021 tarihinde Kırıkkale Taşocakları mevkiinde iki kazma, kürek, çekiç, testere ve el arabasıyla izinsiz kazı yapıp, eski eser ararken suçüstü tespit edildiklerini anlattı.

Polis, zanlıların ikametgâhlarında mahkeme emriyle yapılan aramada kanunsuz herhangi birşey tespit edilmediğini belirtti.

Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların0 davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, KKTC’de muteber birer kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 5’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve 2 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Izinsiz Kazı
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