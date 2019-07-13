İzinsiz ikametten tutuklandı “tecavüze uğradım” diyerek yalan ifade verdi

Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekiplerinin özellikle gece saatlerinde sürdürdükleri kontrol ve denetimler hız kesmeden devam ediyor. 13.7.19 tarihinde saat 01.00 raddelerinde, bir cadde üzerinde yürümekte olan Kamerun uyruklu Joso Miasse Vercine’nin kimlik ve pasaport kontrolü yapıldı. Polisin yaptığı kontrolde adı edilen bayanın KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edilmesi üzerine yabancı uyruklu bayanı tutukladı.

Yabancı uyruklu zanlı bayan bugün 13.7.19 tarihinde ek tutukluluk emri temini için Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç Hazan Aksun’un huzuruna çıkarıldı.

Meselenin tahkikatını yürüten polis memuru İbrahim Gökova yemin tahtında verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı, Gökova şahadetinde 13.7.19 tarihinde yapmış oldukları denetimde zanlıyı bir cadde üzerinde yürümekte olduğu esnada tespit ettiklerini aktardı. İbraz ettiği Kamerun pasaport üzerinde yaptıkları kontrolde zanlının 30 Eylül 2018 tarihinden bu güne KKTC’de ikamet izni olmaksızın ikamet ettiğini tespit edildiğini aktaran Gökova zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlı “tecavüze uğradım” dedi

Tutuklanan zanlın bayan polis tarafından hücreye konduğu esnada tecavüze uğradığına dair yapmış olduğu beyan üzerine doktor kontrolünden geçirildiğine değinen Gökova, zanlının yapılan doktor kontrolünde iddiaları ile ilgili bir bulguya rastlanılmadığını belirtti.

Meselenin yeni olduğuna değinen Gökova soruşturmanın salimen sürdürülebilmesi için zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun zanlının tahkikat amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)