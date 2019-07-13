İzinsiz ikametten tutuklandı “tecavüze uğradım” diyerek yalan ifade verdi
Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekiplerinin özellikle gece saatlerinde sürdürdükleri kontrol ve denetimler hız kesmeden devam ediyor. 13.7.19 tarihinde saat 01.00 raddelerinde, bir cadde üzerinde yürümekte olan Kamerun uyruklu Joso Miasse Vercine’nin kimlik ve pasaport kontrolü yapıldı. Polisin yaptığı kontrolde adı edilen bayanın KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edilmesi üzerine yabancı uyruklu bayanı tutukladı.
Yabancı uyruklu zanlı bayan bugün 13.7.19 tarihinde ek tutukluluk emri temini için Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç Hazan Aksun’un huzuruna çıkarıldı.
Zanlı “tecavüze uğradım” dedi
Tutuklanan zanlın bayan polis tarafından hücreye konduğu esnada tecavüze uğradığına dair yapmış olduğu beyan üzerine doktor kontrolünden geçirildiğine değinen Gökova, zanlının yapılan doktor kontrolünde iddiaları ile ilgili bir bulguya rastlanılmadığını belirtti.
Meselenin yeni olduğuna değinen Gökova soruşturmanın salimen sürdürülebilmesi için zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.
Şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun zanlının tahkikat amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)