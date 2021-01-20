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İzinsiz ikamet zanlısına 8 gün ek tutukluluk

Bir arkadaşının isteğiyle 30 günlük vize ile KKTC’ye giriş yapan ancak süre hitamında geri dönmeyip 9.4.2020 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen Kanada uyruklu Badr El Kousy ( E-33 işsiz ) 16.01.21 tarihinde tutuklanmış ve 17.01.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

20 Ocak 2021 Çarşamba 16:48
İzinsiz ikamet zanlısına 8 gün ek tutukluluk
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Badr El Kousy 20.01.21 tarihinde İzinsiz ikamet suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, PM Cefer Erenköylü‘yü şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı.

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PM Erenköylü yemin altında verdiği şahadette, tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair alınan bilgi üzerine 16.1.21 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Gazimağusa’da kalmakta olduğu yurt odasında tespit edilen zanlının huzurunda arama yapıldığını belirtti. Arama sonucu kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını söyleyen tanık polis yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 10.03.2020 tarihinde 30 günlük vize ile KKTC’ye giriş yaptıktan sonra süre hitamında ayrılmadığı ve 9.4.2020 tarihinden bugüne değin KKTC de izinsiz ikamet ettiğini belirtti.

Serbest kalması halinde ayni suçun işlenmesine devam edileceğine ve alınması gereken ifadeler olduğuna dikkat çeken tanık polis, ihraç işlemleri ile ilgili yapılan yazışmalara henüz bir cevap alınamaması nedeniyle zanlının tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 8 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Izinsiz IkametBadr El Kousy
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