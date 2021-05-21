banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ata’mızın yolu bu değil !
Ata’mızın yolu bu değil !
Sandıklar bizi çağırıyor…
Sandıklar bizi çağırıyor…
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Yeter!
Yeter!
banner376

İzinsiz ikamet zanlılarına 7 şer gün ek tutukluluk

Yapılan kontrollerde KKTC'de ikamet izinsiz oldukları belirlenen TC uyruklu Hüseyin Apan ve Uganda uyruklu BWIZAOBED NDUHIRA polis tarafından tutuklandı.

21 Mayıs 2021 Cuma 12:11
İzinsiz ikamet zanlılarına 7 şer gün ek tutukluluk
banner337

Birer günlük tutukluluk sürelerinden sonra zanlılar bugün ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri 7 şer gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak PM Ahmet Altun'u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadette, zanlı 1’in 19.5.21 tarihinde tespit edilerek yapılan muhaceret kontrolünde 30.10.20 tarihinde 60 gün vize ile giriş yaptığı ve vize hitamı olan 30.12.20 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğini ve tutuklandığını belirtti.

banner341
20.5.21 tarihinde tespit edilen zanlı 2’nin yapılan muhaceret kontrolünde 30.9.19 tarihinde öğrenci izninin sona ermesine rağmen KKTC de izinsiz kaldığının tespit edilmesiyle zanlı 2’nin de tutuklandığını söyleyen tanık polis, zanlıların ihraç edilmeleriyle ilgili çalışma başlattıklarını ve henüz bir sonuç alamadıklarına dikkat çekti.

Serbest kalmaları halinde ayni suçu işlemeye devam edeceklerine dikkat çeken tanık polis, ihraç işlemlerinin neticelenmesine değin zanlıların tutukluluk sürelerinin 7 şer gün daha uzatılmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 7 şer gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Izinsiz IkametHüseyin ApanBWIZAOBED NDUHIRA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızkardeşine tecavüz eden A.K, 7 gün poliste tutuklu kalacak
Kızkardeşine tecavüz eden A.K, 7 gün poliste tutuklu kalacak
22 kişi yasağı ihlal etti
22 kişi yasağı ihlal etti
Gazimağusa ve Kumyalı'da uyuşturucu
Gazimağusa ve Kumyalı'da uyuşturucu
5 kez girdiği marketten hırsızlık yapan şahıs tutuklu yargılanacak
5 kez girdiği marketten hırsızlık yapan şahıs tutuklu yargılanacak
12 yaşındaki kıza şiddet tehdidi ve cinsel tacizde bulunan şahıs tutuksuz yargılanacak
12 yaşındaki kıza şiddet tehdidi ve cinsel tacizde bulunan şahıs tutuksuz yargılanacak
PGM'den duyuru
PGM'den duyuru
Gizli ittifak zanlıları karantinada! 1 tanesi firar etti!
Gizli ittifak zanlıları karantinada! 1 tanesi firar etti!
Sokağa çıkma yasağını ihlal ve yasal emirlere riayetsizlik!
Sokağa çıkma yasağını ihlal ve yasal emirlere riayetsizlik!
Güzelyurt - Lefke anayolunda yangın!
Güzelyurt - Lefke anayolunda yangın!
Tasarrufunda 112 ml ağırlığında uyuşturucu madde bulunmuştu
Tasarrufunda 112 ml ağırlığında uyuşturucu madde bulunmuştu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim