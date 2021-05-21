İzinsiz ikamet zanlılarına 7 şer gün ek tutukluluk

Birer günlük tutukluluk sürelerinden sonra zanlılar bugün ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri 7 şer gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak PM Ahmet Altun'u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadette, zanlı 1’in 19.5.21 tarihinde tespit edilerek yapılan muhaceret kontrolünde 30.10.20 tarihinde 60 gün vize ile giriş yaptığı ve vize hitamı olan 30.12.20 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğini ve tutuklandığını belirtti.

20.5.21 tarihinde tespit edilen zanlı 2’nin yapılan muhaceret kontrolünde 30.9.19 tarihinde öğrenci izninin sona ermesine rağmen KKTC de izinsiz kaldığının tespit edilmesiyle zanlı 2’nin de tutuklandığını söyleyen tanık polis, zanlıların ihraç edilmeleriyle ilgili çalışma başlattıklarını ve henüz bir sonuç alamadıklarına dikkat çekti.

Serbest kalmaları halinde ayni suçu işlemeye devam edeceklerine dikkat çeken tanık polis, ihraç işlemlerinin neticelenmesine değin zanlıların tutukluluk sürelerinin 7 şer gün daha uzatılmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 7 şer gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)