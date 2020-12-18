İzinsiz ikamet zanlıları ihraç edilmeyi bekliyor

22.06.2015 tarihinden beri herhangi yasal bir statüsü olmaksızın KKTC’de izinsiz ikamet eden ve Türkmenistan uyruklu Umitjan Rozin Bayev 15.12.20 tarihinde saat 00.15 raddelerinde Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek mali gücü olmadığı gerekçesiyle ülkesine gönderilmesini talep ederek polisten yardım talep etmişti. Aynı saatlerde bir meseleyle ilgili polise giden Mbeye Sene Mbengue’nin de yapılan muhaceret kontrolünde 30.09.2020 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edilmesiyle her iki zanlı da tutuklanmış ve 15.12.20 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.