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İzinsiz ikamet zanlıları ihraç edilmeyi bekliyor

22.06.2015 tarihinden beri herhangi yasal bir statüsü olmaksızın KKTC’de izinsiz ikamet eden ve Türkmenistan uyruklu Umitjan Rozin Bayev 15.12.20 tarihinde saat 00.15 raddelerinde Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek mali gücü olmadığı gerekçesiyle ülkesine gönderilmesini talep ederek polisten yardım talep etmişti. Aynı saatlerde bir meseleyle ilgili polise giden Mbeye Sene Mbengue’nin de yapılan muhaceret kontrolünde 30.09.2020 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edilmesiyle her iki zanlı da tutuklanmış ve 15.12.20 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

18 Aralık 2020 Cuma 16:00
İzinsiz ikamet zanlıları ihraç edilmeyi bekliyor
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Zanlılar 18.12.20 tarihinde KKTC’de izinsiz ikamet suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarıldılar. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Cafer Erenköylü zanlıların ihraç edilmeleriyle ilgili yapılan yazışmalara henüz bir cevap gelmediğine değinerek zanlıların 7’şer gün poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 7’şer gün poliste tutuklu kalmamaları yönünde emir verdi. (MHA)

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Son Güncelleme: 18.12.2020 17:06
Anahtar Kelimeler:
Izinsiz Ikamet
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