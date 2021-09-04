İzinsiz ikamet zanlıları 8 gün daha tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Polis memuru mahkemede verdiği ifadede Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde önceki gün gerçekleştirilen rutin kontroller esnasında Abubakar Abubakar ve Sagıp Tahıg’ın KKTC’de ikamet izinsiz kaldığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Abubakar’ın 15 Ocak 2020, Tahıg’ın ise 28 Mayıs 2021 tarihinden beri ülkede izinsiz kaldığının belirlendiğini ifade etti.

Polis, zanlılar hakkında başlatılan soruşturma ve ihraç işlemlerinin sürdüğünü belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.