banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Avcılara uyarı!
Avcılara uyarı!
Çevre Koruma Dairesi iddiaları yalanladı
İddialar asılsız!
İskele Evkaf Türk Maarif Koleji'nin açılış töreni yapıldı
İskele Evkaf TMK açıldı
Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Yeşilırmak Direnişi ve Bütünleşme Günü mesajı…
Tatar'dan Direniş Günü mesajı
banner376

İzinsiz ikamet zanlıları 8 gün daha tutuklu kalacak

KKTC’de kaçak yaşam sürdükleri tespit edilerek tutuklanan iki kişi yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

04 Eylül 2021 Cumartesi 14:52
İzinsiz ikamet zanlıları 8 gün daha tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Polis memuru mahkemede verdiği ifadede Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde önceki gün gerçekleştirilen rutin kontroller esnasında Abubakar Abubakar ve Sagıp Tahıg’ın KKTC’de ikamet izinsiz kaldığını tespit ettiklerini söyledi.

banner341
Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Abubakar’ın 15 Ocak 2020, Tahıg’ın ise 28 Mayıs 2021 tarihinden beri ülkede izinsiz kaldığının belirlendiğini ifade etti.

Polis, zanlılar hakkında başlatılan soruşturma ve ihraç işlemlerinin sürdüğünü belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Izinsiz Ikamet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Maksudur Rahman 8 gün daha tutuklu
Maksudur Rahman 8 gün daha tutuklu
Ömer Hasar 2 gün poliste tutuklu kalacak
Ömer Hasar 2 gün poliste tutuklu kalacak
Ali Bayırbaşı 3 gün poliste tutuklu kalacak
Ali Bayırbaşı 3 gün poliste tutuklu kalacak
54 kişiye yasal işlem
54 kişiye yasal işlem
Asayiş ve trafik denetimleri sürüyor
Asayiş ve trafik denetimleri sürüyor
Narkotik göz açtırmıyor
Narkotik göz açtırmıyor
Zehra Çiftçioğlu'na otopsi yapılacak
Zehra Çiftçioğlu'na otopsi yapılacak
Özcay Korel Kutgün hayatını kaybetti
Özcay Korel Kutgün hayatını kaybetti
Takımcıları KKTC’ye geçiren şahsa uyuşturucudan 3 gün tutukluluk
Takımcıları KKTC’ye geçiren şahsa uyuşturucudan 3 gün tutukluluk

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim