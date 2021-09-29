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İzinsiz ikamet ve kasti hasardan tutuklanan 2 kişinin tutukluluk süresi uzadı

Lefkoşa’da meydana gelen “KKTC'de izinsiz ikamet etmek” ve “Kasti hasar” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Peter Ohien ve Peter Junior Imhanhe mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

29 Eylül 2021 Çarşamba 15:20
İzinsiz ikamet ve kasti hasardan tutuklanan 2 kişinin tutukluluk süresi uzadı

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “KKTC'de izinsiz ikamet etmek” ve “Kasti hasar” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Peter Ohien ve Peter Junior Imhanhe mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, zanlı-1 Peter Ohien ve zanlı 2 Peter Junior Imhanhe’in “KKTC'de izinsiz ikamet etmek” ve “Kasti hasar” suçundan methaldar olduklarını belirtti. Polis,  28.09.2021 tarihinde saat 20.15 de Lefkoşa Adli Şubede "Kasti Hasar" meselesi ile ilgili olarak soruşturulmakta olan Peter Ohıen (E-28-İşsiz-Nijerya)'in pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde 31.12.2020 tarihinden itibaren ve Peter Junior Imhanhe’ın (E-30-İşsiz-Nijerya)'nin pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde 30.09.2019 tarihinden itibaren KKTC' de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini anlattı. Polis, müştekiye ait dairenin kapısını hasara uğratan zanlıların uyuşturucu anlaşmazlığı olduğuna dair makul şüphe olduğunu belirtti. Polis,  aynı gün adı edilenlerin suçüstü hali gereği tutuklandıklarını ve zanlıların aleyhinde yürütmekte olan tahkikatın henüz yeni başladığından alınması gereken ifadeler olduğunu söyledi. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların aleyhinde 2 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Peter OhienPeter Junior Imhanhe
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