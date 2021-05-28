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İzinsiz ikamet ettikleri belirlenen 2 şahıs ihraç edilmeyi bekliyor

28 Mayıs 2021 Cuma 18:56
İzinsiz ikamet ettikleri belirlenen 2 şahıs ihraç edilmeyi bekliyor
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60 günlük vize ile KKTC’ye giriş yaptıktan sonra vize hitamın ayrılmayıp yasal statü olmadan KKTC de izinsiz ikamet ettikleri belirlenen T.C vatandaşı Hüseyin Apan ve Sudan uyruklu Moaz Mohamed El Hafız Omer Elemam tutuklandı.

Zanlılar bugün 28.05.21 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede ihraç işlemlerinin henüz tamamlanmaması nedeniyle tutukluluk süreleri yedişer gün daha uzatıldı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Ahmet Altun, zanlı 1’in 30.10.20 tarihinde, zanlı 2’nin ise 30.12.20 tarihinde 60 günlük vize ile KKTC’ ye giriş yaptıklarını söyledi.

Zanlı 1’in 19.05.21 tarihinde bir darp meselesiyle, zanlı 2’nin ise 26.05.21 tarihinde bir trafik meselesiyle ilgili Gazimağusa polis müdürlüğüne geldiğini, yapılan muhaceret kontrolünde zanlı 1’in 30.12.20 tarihinden, zanlı 2’nin ise 01.03.21 tarihinden itibaren yasal statüleri olmaksızın KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edilerek tutuklandıklarını belirten tanık polis, zanlılar aleyhine başlatılan ihraç işlemleriyle ilgili henüz bir netice alınamadığına değindikten sonra, serbest kalmaları halinde ayni suçu işlemeye devam edecek olmalarından dolayı tutukluluk sürelerinin 7 şer gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların yedişer gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin ApanMoaz Mohamed El Hafız Omer Elemam
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