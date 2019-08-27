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İzinsiz ikamet edenlerin tespit edilmesine devam ediliyor

Gazimağusa polis müdürlüğüne bağlı ekiplerinin 23.8.19 tarihinde yapmış olduğu denetimlerde KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Pakistan uyruklu Riasat Ali ve Bangaldeş uyruklu MD Anvar Hossain polis tarafından tutuklanmıştı.

İzinsiz ikamet edenlerin tespit edilmesine devam ediliyor

Gazimağusa polis müdürlüğüne bağlı ekiplerinin 23.8.19 tarihinde yapmış olduğu denetimlerde KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Pakistan uyruklu Riasat Ali ve Bangaldeş uyruklu MD Anvar Hossain polis tarafından tutuklanmıştı.

27 Ağustos 2019 Salı 18:14
İzinsiz ikamet edenlerin tespit edilmesine devam ediliyor

Her 2 zanlı 24.8.19 tarihinde çıkarılmış oldukları mahkeme tarafından haklarında 3’er gün tutukluluk emri verilmişti

Zanlılar bugün ek tutukluluk talebiyle yeniden yargıç huzuruna çıkarıldılar. Tahkikat memuru Ayhan Arabi zanlı 1 Riasat Ali’ nin 30.3.19 tarihinden beri, zanlı 2 MD Anvar Hossain’ın ise 8.8.17 tarihinden beri KKTC’de hiçbir statü altında olmadan izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini aktardı. İhraç işlemlerinin başlatıldığına vurgu yapan tahkikat memuru Arabi zanlılara 8 er gün daha tutukluluk emri verilmesini talep etti.

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Şehadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların 8 gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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KktcKacakIzinsizIkamet
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