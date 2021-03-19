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İzinsiz ikamet eden şahısların tutukluluğu 7 gün uzatıldı

Tasarruflarında kanunsuz eşya bulunduğuna dair alınan ihbar doğrultusunda 16.03.21 tarihinde Gazimağusa’da Kombos meydanındaki ikametgâhlarında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmayan ancak yapılan muhaceret kontrolünde KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Hayrettin Yıldırım ve Mustafa Kıncak, suçüstü hali gereği tutuklanmışlar ve haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

19 Mart 2021 Cuma 16:06
İzinsiz ikamet eden şahısların tutukluluğu 7 gün uzatıldı
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Tutukluluk süreleri dolan zanlılar 19.03.21 tarihinde yenden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri yedişer gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar BPM İzlem Kasapoğlu’nu şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadette kanunsuz eşya ile ilgili 16.03.21 tarihinde saat 06.00-06.18 saatleri arasında zanlıların ikametgâhlarında arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığını belirtti.

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Alıkonan ve polise celp edilen zanlıların yapılan muhaceret kontrolünde zanlı 1’in 10.05.20 tarihinden, zanlı 2’nin ise 04.02.20 tarihinden itibaren çalışma izinlerinin iptal edildiği ve o tarihten itibaren KKTC’ de yasal statüleri olmadan izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edilmesi üzerine tutuklandıklarını söyleyen tanık polis, zanlılar aleyhine ayni gün mahkemeden 3 gün süreyle tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

Temin edilen tutukluluk süresinde ihraç edilmeleri ile ilgili yazışmalar yapıldığı ancak henüz bir cevap alınamadığına dikkat çeken tanık polis, serbest kalmaları halinde ayni suçu işlemeye devam edecek olmaları nedeniyle zanlıların tutukluluk sürelerinin yedişer gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların yedişer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Izinsiz Ikamet
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