banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102675
ALTIN
260.189
DOLAR
5.6819
STERLİN
7.0864
EURO
6.3530
Yine trafik kazası: 2 kişi yaralandı
YİNE TRAFİK KAZASI
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Aranan şahıs tutuklandı
ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
banner307
Flaş Haber
Kayıp şahıs ölü bulundu
Kapat

İzinsiz ikamet eden Doğan tutuklandı

İzinsiz ikamet eden Doğan tutuklandı

23 Temmuz 2019 Salı 13:19
İzinsiz ikamet eden Doğan tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner317
Ülkemizde gerçekleştirilen asayiş operasyonları neticesinde ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen zanlı Halil Erkan Doğan tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener, olayla ilgili bulguları aktardı. Şener, zanlının 28 Ocak 2018 tarihinden itibaren kaçak olarak bulunduğunun tespit edildiğini ve aleyhine bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis zanlının ülkede ne maksatla bulunduğunun araştırılacağını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KacakKktcGirneHalil Erkan Doğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Evde yapılan aramada temizlenmiş kan lekesi bulundu
Evde yapılan aramada temizlenmiş kan lekesi bulundu
KKTC’de izinsiz bulunan 9 kişi tespit edildi
KKTC’de izinsiz bulunan 9 kişi tespit edildi
Yedidalga’da yangın: 50 adet çam ağacı yandı
Yedidalga’da yangın: 50 adet çam ağacı yandı
İş arkadaşının burun kemiğini kırdı!
İş arkadaşının burun kemiğini kırdı!
Aranan şahıs tutuklandı
Aranan şahıs tutuklandı
Gazimağusa’da uyuşturucu
Gazimağusa’da uyuşturucu
Ani ölüm: Ölü olarak bulundu
Ani ölüm: Ölü olarak bulundu
Emekliye %5.57 net çalışana %5.57 brüt
Emekliye %5.57 net çalışana %5.57 brüt
KKTC'de 4 yıl izinsiz kaldı
KKTC'de 4 yıl izinsiz kaldı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim