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İzinsiz ikamet eden 9 kişi tutuklandı
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İzinsiz ikamet eden 9 kişi tutuklandı

İzinsiz ikamet eden 9 kişi tutuklandı

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:27
İzinsiz ikamet eden 9 kişi tutuklandı

21-22.08.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonucu KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Lefkoşa’da 2 ve Girne’de 7 olmak üzere toplam 9 kişi tutuklanmıştır. Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu, A.İ. (E-37) ve Y.G.’nin (E-63) kullanımlarındaki tır araçlarla Gazimağusa Limanından yurtdışına çıkış yapmaya çalıştıkları sırada, bahse konu tır araçlarda yapılan arama neticesinde hurda malzemeler altına gizlenmiş araç motorları tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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