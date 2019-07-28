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İzinsiz ikamet eden 5 kişi tutuklandı

İzinsiz ikamet eden 5 kişi tutuklandı

28 Temmuz 2019 Pazar 10:11
İzinsiz ikamet eden 5 kişi tutuklandı

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

27-28.07.2019 tarihleri, 21.00-01.00 saatleri arasında,  Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında bölgelerde faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri, bet ofisleri ve anayollarda kontroller gerçekleştirilmiş ve Girne’de kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 63 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Lefkoşa’da, dördü de Gazimağuasa’da olmak üzere toplam 5 kişi tutuklanmıştır.

Trafik ekipleri tarafından Girne ve Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 698 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen toplam 123 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken çeşitli suçlardan dolayı 15 araç trafikten men edilmiştir.

Son Güncelleme: 28.07.2019 10:28
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