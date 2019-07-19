İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı

18 - 19.07.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, Gazimağusa’da bir kişi, İskele’de üç kişi olmak üzere toplam 4 kişi tutuklanmıştır.

İskele’de yapılan kontrollerde üç kişinin çalışma izinsiz olarak çalıştıkları tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılmış ve üç işletme sahibi hakkında ise çalışma izinsiz işçi çalıştırdıkları gerekçesi ile haklarında yasal işleme gidilmiştir. Kumarhanelerde yapılan kontrollerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan iki kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılmıştır. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde toplam 30 araç sürücüsü muhtelif suçlardan rapor edilip, 1 araç trafikten men edilmiştir.

Gazimağusa bölgesinde faaliyet gösteren, alkollü içki satışı yapılan işyerlerinde yapılan kontrollerde, alkollü içki ruhsatı olmaksızın alkollü içki satışı yapan bir spor kulübü ve bir market işletmecisi hakkında yasal işlem başlatılmıştır.