İzinsiz ikamet eden 2 zanlı mahkemeye çıkarıldı

Adı edilenlere yapılan PCR testleri ile ilgili neticenin alınamaması nedeniyle bu günkü duruşmaları iddia makamının talebi, savunma avukatının talebi ve yargıcın izin verilmesiyle gıyaplarında yapılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri verildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru İnanç Dünki, bir apartman dairesinde ikamet eden zanlıların yapılan muhaceret kontrolünde, zanlı 1’in 31.03.2020 tarihinden, zanlı 2’nin ise 28.01.21 tarihinden itibaren KKTC’ de yasal statüleri olmaksızın izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edilmesiyle tutuklandıklarını söyledi.



Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde gıyaplarında emir verdi.(MHA)

