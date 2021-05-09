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İzinsiz ikamet eden 2 zanlı mahkemeye çıkarıldı

Alınan bir bilgi ışığında 8.05.21 tarihinde Gazimağusa’ da bir apartman dairesinde yapılan kontrolde, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Nijerya uyruklu Okoye Chibuike Ubaka ve Nwankwo Obinna Keiunedy suçüstü hali tutuklandı.

09 Mayıs 2021 Pazar 15:10
İzinsiz ikamet eden 2 zanlı mahkemeye çıkarıldı
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Adı edilenlere yapılan PCR testleri ile ilgili neticenin alınamaması nedeniyle bu günkü duruşmaları iddia makamının talebi, savunma avukatının talebi ve yargıcın izin verilmesiyle gıyaplarında yapılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri verildi.
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru İnanç Dünki, bir apartman dairesinde ikamet eden zanlıların yapılan muhaceret kontrolünde, zanlı 1’in 31.03.2020 tarihinden, zanlı 2’nin ise 28.01.21 tarihinden itibaren KKTC’ de yasal statüleri olmaksızın izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edilmesiyle tutuklandıklarını söyledi.

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Zanlıların ihraç edilmeleriyle ilgili işlemlerin başlatıldığına değinen tanık polis, alınması gereken ifadelerin de olduğunu belirttikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılara gıyaplarında üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde gıyaplarında emir verdi.(MHA)
 

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Son Güncelleme: 09.05.2021 15:16
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