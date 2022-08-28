banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İzinsiz botoks ve dudak dolgusu işlemleri yapan zanlılar mahkemeye çıkarıldı
3 gün tutuklu kalacaklar
Asayiş ve Trafik Operasyonunda tutuklama!
Asayiş ve Trafik Operasyonunda tutuklama!
Güzellik merkezinde izinsiz botoks ve dolguya tutuklama
Girne'de izinsiz botoks ve dudak...
Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu
Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu
Ani ölüm
Ani ölüm
banner405

İzinsiz botoks ve dudak dolgusu işlemleri yapan zanlılar mahkemeye çıkarıldı

Girne’de faaliyet gösteren Ago isimli güzellik merkezinde yetkili makamlardan izinsiz olarak botoks ve dudak dolgusu işlemleri yaptığı tespit edilen zanlılar Ceylan Erdoğan (K-23,TC) ve Hivay Gülişan Öztürk (K-24,TC), Şebnem Ağırgün'ün (K-37,TC) ve iş yeri sahibi Barış Oral tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Ağustos 2022 Pazar 18:10
İzinsiz botoks ve dudak dolgusu işlemleri yapan zanlılar mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de faaliyet gösteren Ago isimli güzellik merkezinde yetkili makamlardan izinsiz olarak botoks ve dudak dolgusu işlemleri yaptığı tespit edilen zanlılar Ceylan Erdoğan (K-23,TC) ve Hivay Gülişan Öztürk (K-24,TC),  Şebnem Ağırgün'ün (K-37,TC) ve iş yeri sahibi Barış Oral tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilglili olarak şahadet veren polis olayla ilgili bulguları aktardı.Polis 27 Ağustos 2022 tarihinde saat 18:30 raddelerinde Girne’de Şht. Orhan Durusoy Sokak adresinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Barış Oral'ın yapmakta olduğu Ago isimli Güzellik Merkezi içerisinde zanlılar Ceylan Erdoğan, Hivay Gülişan Öztürk ve Şebnem Ağırgün'ün yetkili makamlardan izinsiz olarak botoks ve dudak dolgusu işlemleri yapmak sureti ile Tabipler Birliği Yasasına Aykırı Harekette Bulunduklarının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlılar Barış Oral, Ceylan Erdoğan ve Hivay Gülişan Öztürk’ün suçüstü hali gereği,  Şebnem Ağırgün’ün ise derdest emri gereği tutuklandığını ayrıca zanlıların tasarruflarında bulunan ve Gümrüğe beyan etmeksizin yurt dışından KKTC'ye getirmiş oldukları bir çok muhtelif marka ve miktardaki botoks ve dolgu malzemeleri, enjektör ve iğne uçları ile 48.210 TL, 1800 Euro, 450 Stg ve 500 Amerikan Doları nakit paraların tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlıların tutuklanmalrının ardından gönüllü ifade verip yaklaşık 50 kişiye işlem yaptıkları beyanında bulunduğunu söyledi. Polis  bu kişilerden ifade temin edilmesi gerektiğini, alınan emarelerin inceleneceğini zanlılar Ceylan Erdoğan, Hivay Gülişan Öztürk ve Şebnem Ağırgün'ün ülkeye 26 Ağustos tarihinde giriş yaptıklarınında tespit edildiğini bu bağlamda soruşturmanın sürdüğünü belirterek soruşturma maksatlı zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Y.Bilgeç zanlıların soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asayiş ve Trafik Operasyonunda tutuklama!
Asayiş ve Trafik Operasyonunda tutuklama!
Asayiş ve trafik denetimi
Asayiş ve trafik denetimi
Güzellik merkezinde izinsiz botoks ve dolguya tutuklama
Güzellik merkezinde izinsiz botoks ve dolguya tutuklama
Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu
Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu
Kalkanlı'da yangın
Kalkanlı'da yangın
Gençlerin aracından uyuşturucu çıktı!
Gençlerin aracından uyuşturucu çıktı!
Zanlı tutuksuz yargılanacak!
Zanlı tutuksuz yargılanacak!
Kavşak operasyonu zanlılarına 6 gün tutukluluk
Kavşak operasyonu zanlılarına 6 gün tutukluluk
6'şar bin euroya Avrupa vaadi!
6'şar bin euroya Avrupa vaadi!
Kayıp şahıs bulundu
Kayıp şahıs bulundu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim