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İzinsiz botoks meselesinde bir tutuklu daha

Girne’de faaliyet gösteren Ago Güzellik Merkezinde izinsiz botoks ve dolgu işlemleri yapan Ceylan Erdoğan, Hivay Gülişan Öztürk ve Şebnem Ağırgün ile işletmeci Barış Oral hakkındaki soruşturma genişledi.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 19:04
İzinsiz botoks meselesinde bir tutuklu daha

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de faaliyet gösteren Ago Güzellik Merkezinde izinsiz botoks ve dolgu işlemleri yapan Ceylan Erdoğan, Hivay Gülişan Öztürk ve Şebnem Ağırgün ile işletmeci Barış Oral hakkındaki soruşturma genişledi.

Ceylan Erdoğan ve Hivay Gülişan Öztürk’ün 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yine Girne’de faaliyet gösteren başka bir güzellik merkezinde de yetkili makamdan izinsiz botoks işlemi yaptıkları tespit edildi.

 Ayrıca Ago Güzellik Merkezinin kaçak olduğu, Girne Belediyesi tarafından mühürlendiği belirtildi. Öte yandan suçla bağlantılı Ayşegül Horan da tutuklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 27 Ağustos 2022 tarihinde Girne’de Şht. Orhan Durusoy Sokak adresinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Barış Oral'ın yaptığı Ago Güzellik Merkezi içerisinde zanlılar Ceylan Erdoğan, Hivay Gülişan Öztürk ve Şebnem Ağırgün'ün yetkili makamlardan izinsiz olarak botoks ve dudak dolgusu işlemleri gerçekleştirerek, Tabipler Birliği Yasasına aykırı harekette bulunduklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlılar Barış Oral, Ceylan Erdoğan ve Hivay Gülişan Öztürk’ün suçüstü, Şebnem Ağırgün’ün daha sonra tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlıların tasarruflarında gümrüğe beyan edilmeden KKTC'ye getirmiş oldukları muhtelif marka ve miktarda botoks ve dolgu malzemeleri, enjektör ve iğne uçları ele geçirdiklerini açıkladı. Polis memuru, ayrıca 48 bin 210 TL, bin 800 Euro, 450 sterlin ve 500 dolar nakit para da bulduklarını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Ceylan Erdoğan ve Hivay Gülişan Öztürk’ün 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yine Girne’de faaliyet gösteren başka bir güzellik merkezinde de yetkili makamdan izinsiz botoks işlemi yaptıklarına dair tespit yapıldığını ifade etti. Polis, söz konusu güzellik merkezinin işletmecisi Ayşegül Horan’ın da gözaltına alındığını ifade etti.

Polis, zanlıların ifade verip yaklaşık 50 kişiye işlem yaptıkları beyanında bulunduğunu söyledi. Polis, bu kişilerden ifade temin edilmesi gerektiğini, alınan emarelerin incelemesinin sürdüğünü açıkladı.

Ceylan Erdoğan, Hivay Gülişan Öztürk ve Şebnem Ağırgün'ün ülkeye 26 Ağustos tarihinde giriş yaptıklarının da tespit edildiğini ve bu bağlamda soruşturmanın sürdüğünü belirterek, Ceylan Erdoğan, Hivay Gülişan Öztürk ve Şebnem Ağırgün ile işletmeci Barış Oral, 5 gün, Ayşegül Horan’ın ise 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme haklarında soruşturma yürütülen yapan Ceylan Erdoğan, Hivay Gülişan Öztürk ve Şebnem Ağırgün ile işletmeci Barış Oral’ın 5 gün, Ayşegül Horan’ın ise 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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