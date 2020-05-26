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İzinsiz ateş yakma

O.T. (E-41) hakkında yasal işlem başlatıldı

26 Mayıs 2020 Salı 11:03
İzinsiz ateş yakma
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25.05.2020 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Ağıllar-Çınarlı toprak dağ yolunun, 0-1. kilometresinde O.T. (E-41), küçükbaş hayvan ağılının avlusu içerisinde, temizlik yapmak amacıyla, tasarrufunda buldurduğu çakmak ile karton ve dal parçalarını, yetkili makamdan izinsiz yaktığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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İzinsiz Ateş Yakma
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