İzinsiz ateş yakma

25.05.2020 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Ağıllar-Çınarlı toprak dağ yolunun, 0-1. kilometresinde O.T. (E-41), küçükbaş hayvan ağılının avlusu içerisinde, temizlik yapmak amacıyla, tasarrufunda buldurduğu çakmak ile karton ve dal parçalarını, yetkili makamdan izinsiz yaktığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır.