İtalyan uyruklu turistin tutukluluğu 2 gün uzatıldı

1710.21 tarihinde saat 00.30 raddelerinde yapılan üst aramasında iç çamaşırı içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gr ağırlığında madde bulunan İskele’ de sakin İtalyan uyruklu Joy Hossain Bhanu tutuklanmış ve ayni gün çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 20.10.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluğu 2 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser polis memuru Erkan Çelik’ i olguları aktarmak üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, alınan bilgi ışığında 17.10.21 tarihinde saat 00.30 raddelerinde, Salamis yolu üzerinde zanlının kullanımındaki RU 845 plakalı araç içerisinde tespit edilerek durdurulduğunu ve aramaya tabi tutulduğunu söyledi.

Yapılan üst aramasında zanlının iç çamaşırı içerisinde şeffaf naylon poşet parçasına sarılı vaziyette Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, suç üstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ayni tarihte GKRY de ikamet eden Habibu isimli bir şahıstan alıp ithal ettiği yönünde zanlının beyanı olduğuna dikkat çeken tanık polis, analiz edilmek üzere uzmana gönderilen emarelerle ilgili henüz bir rapor temin edilememiş olmasından dolayı zanlının tutukluluğunun 2 gün daha uzatılması talebinde bulundu

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, polisin talebini uyugun buldu ve zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını ve bu süre içerisinde savunma avukatının talebi doğrultusunda doktor kontrolünden geçirmesi yönünde emir verdi.