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İşyerinin parasını zimmetine geçirdi

İşyerinin parasını zimmetine geçirdi

20 Ağustos 2019 Salı 14:47
İşyerinin parasını zimmetine geçirdi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çalışmış olduğu firma adına satışını yaptığı ürünlerin parasını şirket muhasebesine vermeyerek zimmetine geçiren zanlı Mustafa İlteralp tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Hamza Tarman, olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlı Mustafa İlteralp’in çalıştığı Semson Ticaret isimli işyerinde Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da hastanelere satışını yaptığı tıbbi ameliyat malzemelerinden temin ettiği 283 bin TL’yi sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının verdiği gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyleyerek, üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Mustafa İlteralp, “Hatamı kabul ediyorum. Para hırsım yok. Bu işe zaafla başladım. Paranın tümünü geri ödemek için süre talep etmiştim. Kaçacak durumum yok. Kapalı kalamıyorum. Panik atağım var. Bu süreçte tutuklu kalmak istemiyorum. Tahkikatı etkilemeyeceğim” sözlerini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının üç gün tutuklu kalmasına ayrıca doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi. 

Anahtar Kelimeler:
IşyeriPara
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