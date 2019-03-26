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İşyerinin parasını cebe attı

İşyerinin parasını cebe attı

26 Mart 2019 Salı 10:51
İşyerinin parasını cebe attı

25.03.2019 tarihinde, Girne'de faaliyet gösteren Kınalı Çorba isimli iş yerinde çalışmakta olan B.A.(E-44)’nın, bir müşteriden bir haftalık yemek bedeli olarak 2640 TL olarak tahsil ettiği parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.        


 

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