İşyerinin parasını cebe attı

25.03.2019 tarihinde, Girne'de faaliyet gösteren Kınalı Çorba isimli iş yerinde çalışmakta olan B.A.(E-44)’nın, bir müşteriden bir haftalık yemek bedeli olarak 2640 TL olarak tahsil ettiği parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
26 Mart 2019 Salı 10:51
25.03.2019 tarihinde, Girne'de faaliyet gösteren Kınalı Çorba isimli iş yerinde çalışmakta olan B.A.(E-44)’nın, bir müşteriden bir haftalık yemek bedeli olarak 2640 TL olarak tahsil ettiği parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.