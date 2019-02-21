Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102494
ALTIN
227.132
DOLAR
5.3255
STERLİN
6.9401
EURO
6.0377
Türkiye'de aranan kişi KKTC'de hırsızlıktan yakalandı
TÜRKİYE'DE ARANAN KİŞİ KKTC'DE HIRSIZLIKTAN...
İşyerine son kazık
İŞYERİNİ SOYDULAR
Tacizci 4 yıl hapis yatacak
TACİZCİ 4 YIL HAPİS YATACAK
Bu yolda traktör bile zor gider
BU YOLDA TRAKTÖR BİLE ZOR GİDER
banner282
Flaş Haber
Tacizci 4 yıl hapis yatacak
Kapat

İşyerine son kazık

İşyerine son kazık

21 Şubat 2019 Perşembe 18:55
İşyerine son kazık

İşyerini soydular

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de çalıştıkları restorandan işten çıkarılan Kadir Aras ile Pınar Yıldız işyerine ait kaldıkları lojmandaki eşyaları satıp ülkeden ayrılmak istedikleri esnada Ercan’da yakalanarak gözaltına alındı. İki zanlı bugün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlıların 20 Şubat 2019 tarihinde Girne’de, kalmakta oldukları iş yerine ait lojman içerisinde muhafaza edilmekte olan bir adet buzdolabı, bir adet çamaşır makinesi, bir adet çift kişilik yatak, bir adet televizyon, bir adet masa ve dört adet sandalyeyi çalıp başka bir iş yerine, söz konusu eşyaların kendilerine ait olduğunu beyan edip 900 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekârlıkla para temin ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların aynı gün Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparken tespit edilip yakalandıklarını aktardı. Zanlılar ifadelerinde işten çıkarıldıklarını ve maaş alamadıkları için eşyaları sattıklarını söylediğini kaydeden polis, zanlıların ayrıca eşyaları sattıktan sonra işyeri sahibinin maaşlarını ödediğini anlattıklarını ifade etti. Zanlılar hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, bir gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kadir ArasPınar YıldızHırsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarhoş Ekeh 1 gün tutuklu kalacak
Sarhoş Ekeh 1 gün tutuklu kalacak
Tacizci 4 yıl hapis yatacak
Tacizci 4 yıl hapis yatacak
Çaldıkları eşyaları sattılar
Çaldıkları eşyaları sattılar
İş kazası: Kaburgaları kırıldı
İş kazası: Kaburgaları kırıldı
Aslan hapiste bekleyecek
Aslan hapiste bekleyecek
2 ay hapis cezasına mahkum edildi, ortalık karıştı
2 ay hapis cezasına mahkum edildi, ortalık karıştı
Quasem hintkeneviri ve uyuşturucu hapla yakalandı
Quasem hintkeneviri ve uyuşturucu hapla yakalandı
Ürger’e 9 ay hapis cezası
Ürger’e 9 ay hapis cezası
Mağaza çalışanları tutuklandı
Mağaza çalışanları tutuklandı
Nijeryalı iki öğrenci tutuksuz yargılanacak
Nijeryalı iki öğrenci tutuksuz yargılanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim