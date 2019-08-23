İşyerinden hırsızlık!

16.08.2019 tarihinde, 15:30 - 16:00 saat sıralarında, Girne'de faaliyet gösteren “Heaven”, “Mens Shop” ve “Brandstore” isimli iş yerlerine müşteri olarak giden G.S.K.(K-58) ve K.R.L.(E-28)’nin, söz konusu mağazalar içerisinden bir adet çantayı, bir adet tişörtü, iki adet erkek pantolonunu alıp ödeme yapmadan dışarı çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmezi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında G.S.K. tespit edilerek tutuklanırken K.R.L. ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.