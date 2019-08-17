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İşyeri faresi tutuklandı

3 gün tutuklu kalacak

İşyeri faresi tutuklandı

3 gün tutuklu kalacak

17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:23
İşyeri faresi tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de iki farklı işyerinden çeşitli elektronik eşya ve kıyafet çaldığı öne sürülen zanlı Majdi Allobad tutuklandı. “Sirkat” ve “Suç işlemeye teşebbüs” suçlarından tutuklanan Majdi Allobad, bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak, aleyhinde 3 günlük tutukluluk emri alındı.

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Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Hüseyin Soyel olayla ilgili bulguları aktardı. Soyel, zanlı Majdi Allobad’ın 16 Ağustos tarihinde, saat 17.30 raddelerinde Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Rauf Kutalp’ın yapmakta olduğu Turkcell bayiine giderek konu işyeri içerisinden 180 TL değerindeki TTEC marka beyaz renk kablosuz şarj aletini ve bin 250 TL değerindeki Apple marka bluetooth beyaz renk kulaklığı sirkat ettiğini söyledi.  

Zanlının daha sonra Ziya Rızkı Caddesi üzerindeki Nike isimli işyerinden de Nike marka siyah renk bir şortu giymekte olduğu kot pantolonun altına giyip sirkat etmeye çalıştığını söyleyen Soyel, zanlının dışarıya çıkmaya çalıştığı sırada işyeri sorumlusu tarafından fark edildiğini aktardı.

Polis memuru Hüseyin Soyel, zanlının işyeri sahibi tarafından fark edildikten sonra söz konusu şortu üzerinden çıkarttığını ve daha sonra Turkcell bayiinden sirkat etmiş olduğu eşyalar ile kendisine ait olan bir adet iphone marka telefon Nike mağazasında bırakarak iş yerinden ayrıldığını anlattı. Zanlının aynı gün mahkemeden alınan derdest emri gereği tutuklandığını belirten Soyel, bütün eşyaların emare olarak zapt edildiğini kaydetti. Polis memuru Soyel, zanlı Majdi Allobad’ın daha önceden “Kanunsuz uyuşturucu madde” ve “Ciddi darp” meselelerinden davalarının bulunduğunu ve zanlının teminata bağlanmış bir kişi olduğunu söyledi. Meseleyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu belirten Soyel, zanlının bu aşamada 3 gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Dizdarlı Ergüden soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 17.08.2019 14:38
Anahtar Kelimeler:
HırsızçaldıIşyeri
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