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İstinafa gitti cezası 20 aydan 4 yıla çıkarıldı!

İstinafa gitti cezası 20 aydan 4 yıla çıkarıldı!

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:46
İstinafa gitti cezası 20 aydan 4 yıla çıkarıldı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Mağusa’da 2018 yılı Şubat ayı içerisinde 14 yaşındaki kızla 2 kez cinsel ilişkiye giren sanık Gökhan Yoldaş’ın cezası istinaf mahkemesi tarafından 20 aydan 4 yıl hapis cezasına yükseltildi.

Yargıtay Ceza Heyeti,  Başsavcılığın dosyaladığı istinafı kabul etti. Heyet oyçokluğu ile sanığa alt mahkeme tarafından verilen 20 ay hapis cezasını 4 yıla yükselttiğini açıkladı. Sanık “16 yaşından küçük çocuklara cinsel tecavüz”, “Cinsel dokunulmazlığını ihlal amacıyla alıkoyma”, “Cinsel istismar” ve “Cinsel saldırı” davalarından yargılanmıştı.

Son Güncelleme: 19.06.2019 16:46
Anahtar Kelimeler:
TecavüzHapisGökhan Yoldaş
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