İsmet Yapıcı 3 araca toplam 9 bin 600 TL verdi!

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Gürsu olayla ilgili bulguları aktardı.

Gürsu, 18 Aralık 2020 tarihinde saat 19.50 raddelerinde Lefkoşa’da Artemel Karal sokak üzerinde yönetimindeki markası tespit edilemeyen, üzerinde gece kullanılabilmesi için olması gereken ışık sistemi ile ilgili hiçbir düzenek olmayan 26’lık bisiklet ile Doğu istikametine doğru ışıksız bir şekilde seyreden Lefkoşa’da sakin Muhammad Nadeem Nasır’ın seyrettiği yol üzerinde solda bulunan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yol kavşağına geldiğinde, mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeden dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde üç şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde Batı istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin zanlı İsmet Yapıcı yönetimindeki CJ 889 plakalı salon aracı ile Artemel Karal sokak yol kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip önce yolun solunda çıkıp daha sonra kontrolsüz bir şekilde Artemel Karal Sokağa girdiğini gören bisiklet sürücüsü kazayı önlemek maksadı ile bisikletinden atlayarak bisikletin kazaya methaldar olmadan yere düşmesi ile birlikte CJ 889 plakalı aracın ön kısmı Muhammad Nadeem Nasır’a çarpması sonucu ağır yaralanmasına sebep olduğunu söyledi.

Polis zanlının söz konusu yayaya çarpması sonucu duramayarak ve yoluna devam eden CJ 889 plakalı araç, ayni sokak üzerinde önü Batı istikametine bakar şekilde yolun solunda park halinde bulunan 3 farklı araca çarparak durduğunu mahkemeye aktardı.

Polis olay yerine gelen ambulans ekipleri ile bisiklet sürücüsü kaldırılmış olduğu LDH Acil Servisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip ayni serviste müşahede altına alındığını açıkladı.

Polis araç sürücüsü zanlı İsmet Yapıcı ise kaza mahalline gelen ambulans ile LDH Acil servisine sevk edilmesine rağmen acil serviste ilk yardım tedavisi almayı reddettiğini belirtti.

Her iki sürücüden de alkol ve uyuşturucu tahlili yapılabilmesi için (2’şer adet 10 cc’lik tüp kan örneği) temin edildiğini belirten polis memuru zanlının sürüş ehliyetsiz, sigortasız araç kullanarak, söz konusu 3 araca toplam 9 bin 600 TL, 13 Ağustos’ta benzer şekilde yaptığı kazada bir araca 12 bin TL, 25 Kasım’da bir trafik kazası daha yaptığını ve farklı bir tarihte Narkotik tarafından teminata bağlandığını mahkemeye aktardı.

Yürütülen soruşturmanın tamamlandığına dikkat çeken polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 5 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC’de muteber 2 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.