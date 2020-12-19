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İsmet Yapıcı 2 gün daha poliste tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen ağır yaralanmalı trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İsmet Yapıcı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 22:08
İsmet Yapıcı 2 gün daha poliste tutuklu
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ramadan Semir olayla ilgili bulguları aktardı.

Semir, 18.12.2020 tarihinde saat 19:50 raddelerinde Lefkoşa’da Artemel Karal sokak üzerinde yönetimindeki markası tespit edilemeyen, üzerinde gece kullanılabilmesi için olması gereken ışık sistemi ile ilgili hiçbir düzenek olmayan 26’lık bisiklet ile Doğu istikametine doğru ışıksız bir şekilde seyreden Lefkoşa’da sakin Muhammad Nadeem NASIR'ın seyrettiği yol üzerinde solda bulunan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yol kavşağına geldiğinde, mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeden dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde üç şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde Batı istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin zanlı İsmet YAPICI yönetimindeki CJ 889 plakalı salon aracı ile Artemel Karal sokak yol kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip önce yolun solunda çıkıp daha sonra kontrolsüz bir şekilde Artemel Karal Sokağa girdiğini gören bisiklet sürücüsü kazayı önlemek maksadı ile bisikletinden atlayarak bisikletin kazaya methaldar olmadan yere düşmesi ile birlikte CJ 889 plakalı aracın ön kısmı Muhammad Nadeem NASIR’a çarpması sonucu ağır yaralanmasına sebep olduğunu söyledi.

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Polis zanlının Sözkonusu yayaya çarpması sonucu duramayarak ve yoluna devam eden CJ 889 plakalı araç, ayni sokak üzerinde önü Batı istikametine bakar şekilde yolun solunda park halinde bulunan 3 farklı araca çarparak durduğunu mahkemeye aktardı.

Polis olay yerine gelen ambulans ekipleri ile bisiklet sürücüsü kaldırılmış olduğu LDH Acil Servisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip ayni serviste müşahede altına alındığını açıkladı.

Polis araç sürücüsü zanlı İsmet Yapıcı ise kaza mahalline gelen ambulans ile LDH Acil servisine sevk edilmesine rağmen acil serviste ilk yardım tedavisi almayı reddetmiştir.

Her iki sürücüden de alkol, uyutucu ve uyuşturucu tahlili yapılabilmesi için (2’şer adet 10 cc’lik tüp kan örneği) temin edildiğini belirten polis memuru zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İsmet Yapıcı
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