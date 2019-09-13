İsmet Şahin konuştu, çete yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da Ağustos ayında İsmet Şahin’le M.E’nin (E-78) evine girip para kasasını çalmak ve öldürmek için plan yapan Eyüp Avşar, Engin Çelikbaş ve Mehmet Bozdağ yakalandı. Zanlılar tecavüz suçundan tutuklu olan İsmet Şahin’in itirafları sonucu yakalandı. Dört zanlı bugün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 3 Eylül tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Kriminal Polis Laboratuvarı’ndan gelen DNA raporunda, Lapta’da mart ayında meydana gelen tecavüz olayının, 2012 yılı içerisinde Esentepe’de meydana gelen silahlı soygun olayını gerçekleştiren İsmet Şahine ait olduğu tespit edildiğini söyledi. Polis, 4 Eylül tarihinde İsmet Şahin mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, 7 Eylül tarihinde Şahin’in barış ruhta kontrolden geçirildiğini belitti.10 Eylül tarihinde zanlının ikinci bir ifade verip, suç ortağı olduğunu söylediğini aktardı. Şahin’in ifadesinde Lapta’da 2019 yılı Mart ayında 72 yaşındaki İngiliz uyruklu kadının evine zanlı Eyüp Avşar ile girdiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, yapılan soruşturmada zanlı Şahin’in doktor eldiveni giyip eve girdiğini tespit ettiklerini açıkladı. Şahin ile Avşar’ın İngiliz kadının evinden ziynet eşyası çaldıklarını kaydeden polisi bir kısmını gizlediklerini, bir kısmını ise satmaya çalıştıklarını ancak gerçek altın çıkmadığı için satamadıklarını ifade etti. Polis, zanlı Avşar’ın ise suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Polis, zanlı Şahin’in ayrıca ifadesinde Ağustos-eylül ayları arasında Lapta’da yaşayan M.E. isimli şahsın evinde bulunan kasayı soymak için Eyüp Avşar, Engin Çelikbaş ve Mehmet Bozdağ ile plan yaptıklarını söylediğini aktardı. Polis, ifade üzerine zanlı Eyüp Avşar, Engin Çelikbaş ve Mehmet Bozdağ’ın tutuklandıklarını söyledi. Polis, evi soyulacak olan M.E’den alınan ifadede ise Bozdağ’ın 35 yıllık komşusu olduğunu, zanlı Eyüp Avşar’la satılık araba meselesi yüzünden tanıştıklarını söylediğini aktardı. Polis, ayrıca zanlı Avşar’ın emlakçı olduğunu söyleyip, soygun yapacakları evin fotoğraflarını çektiğini ifade etti.

Polis memuru, zanlıların soygundan sonra M.E.’yi boğarak öldürmeyi de planladıklarını ifade etti. Zanlıların otopside çıkmayacağı düşüncesi ile boğarak öldürmeyi seçtiklerini ifade eden polis, dört zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 7 gün süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.