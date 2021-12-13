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İsmet Korkmaz tutuksuz yargılanacak

Sahtekârlıkla Mal ve Kredi Temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İsmet Korkmaz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Aralık 2021 Pazartesi 14:54
İsmet Korkmaz tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı. Polis, zanlı İsmet Korkmaz’ın Sahtekârlıkla Mal ve Kredi Temini suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi.

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Polis, 2021 yılı Ekim ayı içerisinde Değirmenlik'te bir askeri birlikte Araç Sevk Amirliği'nde görevli olan zanlı Uzman Çavuş İsmet Korkmaz’ın, cep telefonu ticareti yapmadığı halde sahtekarlık ve dolandırmak kastıyla mahiyetinde vatani görevini yapmakta olan K.Ö., M.A.S., V.K. ve T.B. isimli erleri kendilerine Xhaomi marka cep telefonu almak vaadiyle her birinde bin 450 TL toplam 5800 TL ayrıca yine mahiyetinde vatani görevini yapmakta olan Er T.S.'ye (E-20-TC) ait İphone 7 Marka siyah renk cep telefonunu 1850 TL karşılığında satıp kendisine parayı getireceğini beyan ederek adı edilenlerden sahte davranışla söz konusu parayı ve cep telefonunu sahtekarlıkla temin ettiğinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, Kasım 2021 yılı içerisinde zanlının askerlik ile ilişkisinin kesildiğini ve zanlının 09.12.2021 tarihinde tespit edilip derdest emrine müteakip tutuklandığını ayrıca 10.12.2021 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkartılarak 3 günlük tutukluluk temin edildiğini söyledi.

Polis, mesele ile başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 7 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İsmet Korkmaz
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