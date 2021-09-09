İsmail Kurtuluş Altan tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı İsmail Kurtuluş Altan’ın, 07.09.2021 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen "Kasti Hasar, Mülke Tecavüz, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma Ve Tasarruf, Kasti Hasar" suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 07.09.2021 tarihinde saat 18.15 raddelerinde eski eşi Lefkoşa'da sakin M. A.’nın ikamet etmekte olduğu dairesinin kilitli vaziyetteki ahşaptan mamul ana giriş kapısının kilit kısmını elinde bulundurmuş sert bir cisimle kasten ve kanunsuz olarak kırıp adı edilenin izni hilafında girerek mülküne tecavüz ettikten sonra, konu adreste yine kilitli vaziyette bulunan yatak odasının kapısını kasten ve kanunsuzca kırıp girerek toplamda 3000 TL değerinde hasarda bulunup dolap içerisinde muhafaza edilen adına kayıtlı 145612 seri numaralı Aya- Agvime - Aranzabal marka İspanya yapımı çift kırma av tüfeğini alıp götürerek kanunsuz olarak taşıdığını anlattı.

Polis, ayni gün zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, 08.09.2021 tarihinde Girne Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri ışığında zanlının kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada 145612 seri numaralı Aya- Agvime - Aranzabal marka İspanya yapımı çift kırma av tüfeğinin tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının davaları görüşüleceğinde hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 150 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL değerinde nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi