İsmail Karaböcek açıklama yaptı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Özel hayatın gizliliğine aykırı hareket suçlaması ile tutuklanan İsmail Karaböcek söz konusu meselenin kendisi ile bağlantılı olmadığını iş insan Tekin Arhun ile Gazeteci Şener Levent arasında geçen söz konusu görüşme kaydını diğer insanlar gibi Youtube üzerinde gördüğünü ve bu konudan bir arkadaşına bahsettiğini söyledi.

İsmail Karaböcek bize yaptığı açıklamada ayrıca bazı yayın organlarında kendisini suçlayıcı ve suçunu kabul etmiş gibi lanse edildiğini ancak henüz polisin bile böyle bir tespiti bulunmayıp aleyhine dava ikame edilmediğini beyan etti. Karaböcek polisin telefonlarına el koyduğunu ve inceleme yaptığını doğruların söz konusu inceleme neticesinde ortaya çıkacağını belirterek bu yanlışın düzeltilmesini istedi.