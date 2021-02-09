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İsmail Güloğlu tutuksuz yargılanacak

Kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 7 gr ağırlığında madde ve Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan tütünle karışık ucu yanık bir adet sigara bulunan İsmail Güloğlu narkotik polisi tarafından tutuklanarak uyuşturucu madde ve ucu yanık sigara emare olarak zapt edilmiş, 6.02.21 tarihinde gıyabında yapılan duruşmada hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

09 Şubat 2021 Salı 15:44
İsmail Güloğlu tutuksuz yargılanacak
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Zanlı İsmail Güloğlu 9.02.21 tarihinde kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Serhan Bundak, Polis memuru Hüseyin Özdesoy’u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Özdesoy yemin altında verdiği şahadetinde, alınan bilgi ışığında 05.02.21 tarihinde zanlının Gazimağusa’deki ikametgahında mahkeme emri gereği arama yapıldığını söyledi.

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Yapılan aramada ikametgahın yatak odasındaki komodin üzerindeki küllük içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan tütünle karışık ucu yanık bir adet sigara ve komodin çekmecesi içerisinde mavi renk naylon poşet parçasına sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan 7 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Ayni gün polise gönüllü bir ifade veren zanlının bahse konu uyuşturucu maddeyi 10.01.21 tarihinde Afrika’lı bir şahıstan 8 gr olarak aldığı yönünde itirafta bulunduğunu söyleyen tanık polis, bu itirafı doğrultusunda 10.01.21 tarihinde 8 gr alma ve 10.01.21 tarihinden 05.02.21 tarihleri arasında tasarruf suçlarından zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini belirtti.

Zanlının yazılı dava tebliğine kabul yönünde cevap verdiğine değinen tanık polis, tahkikatın tamamlandığına dikkat çektikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Tutku Candaş, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik kartı, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın zanlı lehine 100 bin TL’lık şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Güloğlu
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