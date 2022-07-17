İşlemedikleri suç kalmadı!

10.07.2022 tarihinde, Girne’de, Yazıcızade Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir ikametgahın üst katındaki penceresi açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; çalışma odasındaki masa çekmecesinde muhafaza edilen toplam 53.400TL, 1370STG, 420 ABD Doları ve 200 Euro nakit paralar çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.Y.(E-31) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen İ.Ö.(E-38), F.C.G.(E-33) ve O.Ş.(E-24) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Soruşturma kapsamında, zanlı İ.Ö.(E-38)’nün Girne’deki ikametgahında, 17.07.2022 tarihinde mahkeme emri ile yapılan aramada, yaklaşık 100 mlgr. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada M.Y.(E-31)’nin 16.06.2022 tarihinde, Girne’de bulunan bir apartmanı dairesini, kendisine ait olmadığı halde kendi malı gibi gösteren sahte bir sözleşme düzenledikten sonra, söz konusu daireyi başka bir şahsa 15.200 TL karşılığında kiralamak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.