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İskele’de yetkili makamlardan izinsiz av tüfeği ve fişek taşıyan iki kişi tespit edildi

10 Ocak 2021 Pazar 11:40
İskele’de yetkili makamlardan izinsiz av tüfeği ve fişek taşıyan iki kişi tespit edildi
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İSKELE’DE YETKİLİ MAKAMLARDAN İZİNSİZ AV TÜFEĞİ VE FİŞEK TAŞIYAN İKİ KİŞİ TESPİT EDİLDİ
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Dün akşam İskele’de Mücahitler Çemberi önünde polis tarafından  yapılan kontrolde, M.E.K.’nin (E-24) yönetimindeki araç içerisinde yolcu olarak bulunan T.Ö. (E-23), adına kayıtlı av tüfeği ve 175 av fişeği ile bir başkası adına kayıtlı av tüfeği ve 200 av fişeğini yetkili makamdan izinsiz olarak belirlenen saatler dışında, tasarruf edip taşıdıkları tespit edildi.  
Adı edilenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Son Güncelleme: 10.01.2021 13:21
Anahtar Kelimeler:
FişekAv TüfeğiIskele
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